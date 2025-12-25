SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AyaNotini
Ayabulela Notini

AyaNotini

Ayabulela Notini
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
DerivSVG-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
14 (43.75%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (56.25%)
En iyi işlem:
10.07 USD
En kötü işlem:
-4.62 USD
Brüt kâr:
52.14 USD (1 094 384 pips)
Brüt zarar:
-36.05 USD (1 339 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (15.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.81 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
3.37%
Maks. mevduat yükü:
45.11%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-2.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.60 USD (5)
Aylık büyüme:
138.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.79 USD (35.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.06% (14.79 USD)
Varlığa göre:
20.08% (6.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Boom 500 Index 19
Boom 1000 Index 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Boom 500 Index 23
Boom 1000 Index -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Boom 500 Index 110K
Boom 1000 Index -355K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.07 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.03 12:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.03 11:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 16:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 17:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AyaNotini
Ayda 30 USD
-22%
0
0
USD
28
USD
2
0%
32
43%
3%
1.44
0.50
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.