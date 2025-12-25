- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
14 (42.42%)
亏损交易:
19 (57.58%)
最好交易:
10.07 USD
最差交易:
-4.62 USD
毛利:
52.14 USD (1 094 384 pips)
毛利亏损:
-38.22 USD (1 447 377 pips)
最大连续赢利:
4 (15.81 USD)
最大连续盈利:
15.81 USD (4)
夏普比率:
0.22
交易活动:
3.37%
最大入金加载:
45.11%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.83
长期交易:
33 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
3.72 USD
平均损失:
-2.01 USD
最大连续失误:
5 (-11.60 USD)
最大连续亏损:
-11.60 USD (5)
每月增长:
120.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.68 USD (39.54%)
相对跌幅:
结余:
39.54% (16.68 USD)
净值:
20.08% (6.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Boom 500 Index
|19
|Boom 1000 Index
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Boom 500 Index
|23
|Boom 1000 Index
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Boom 500 Index
|110K
|Boom 1000 Index
|-463K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.07 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +15.81 USD
最大连续亏损: -11.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivSVG-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-28%
0
0
USD
USD
26
USD
USD
2
0%
33
42%
3%
1.36
0.42
USD
USD
40%
1:500