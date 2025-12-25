- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
14 (41.17%)
손실 거래:
20 (58.82%)
최고의 거래:
10.07 USD
최악의 거래:
-4.62 USD
총 수익:
52.14 USD (1 094 384 pips)
총 손실:
-41.66 USD (1 450 814 pips)
연속 최대 이익:
4 (15.81 USD)
연속 최대 이익:
15.81 USD (4)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
3.37%
최대 입금량:
62.03%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
34 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
3.72 USD
평균 손실:
-2.08 USD
연속 최대 손실:
6 (-11.57 USD)
연속 최대 손실:
-11.60 USD (5)
월별 성장률:
90.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.12 USD (47.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.70% (20.12 USD)
자본금별:
20.08% (6.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Boom 500 Index
|20
|Boom 1000 Index
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Boom 500 Index
|20
|Boom 1000 Index
|-9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Boom 500 Index
|107K
|Boom 1000 Index
|-463K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.07 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +15.81 USD
연속 최대 손실: -11.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DerivSVG-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-38%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
3
0%
34
41%
3%
1.25
0.31
USD
USD
48%
1:500