Negociações:
10
Negociações com lucro:
6 (60.00%)
Negociações com perda:
4 (40.00%)
Melhor negociação:
10.07 USD
Pior negociação:
-2.67 USD
Lucro bruto:
23.87 USD (971 788 pips)
Perda bruta:
-7.87 USD (344 096 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (15.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.81 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
4.57%
Depósito máximo carregado:
29.75%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
3.32
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
3.98 USD
Perda média:
-1.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.11 USD (2)
Crescimento mensal:
138.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.82 USD (14.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.88% (4.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.70% (2.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|6
|Boom 500 Index
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Boom 1000 Index
|12
|Boom 500 Index
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Boom 1000 Index
|609K
|Boom 500 Index
|19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.07 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.81 USD
Máxima perda consecutiva: -4.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DerivSVG-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
138%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
1
0%
10
60%
5%
3.03
1.60
USD
USD
15%
1:500