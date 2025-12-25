СигналыРазделы
Ayabulela Notini

AyaNotini

Ayabulela Notini
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 138%
DerivSVG-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
10.07 USD
Худший трейд:
-2.67 USD
Общая прибыль:
23.87 USD (971 788 pips)
Общий убыток:
-7.87 USD (344 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
4.57%
Макс. загрузка депозита:
29.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
3.32
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
3.98 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.11 USD (2)
Прирост в месяц:
138.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.82 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.88% (4.82 USD)
По эквити:
7.70% (2.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Boom 1000 Index 6
Boom 500 Index 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Boom 1000 Index 12
Boom 500 Index 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Boom 1000 Index 609K
Boom 500 Index 19K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.07 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.81 USD
Макс. убыток в серии: -4.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 17:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
