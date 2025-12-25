- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
6 (60.00%)
Убыточных трейдов:
4 (40.00%)
Лучший трейд:
10.07 USD
Худший трейд:
-2.67 USD
Общая прибыль:
23.87 USD (971 788 pips)
Общий убыток:
-7.87 USD (344 096 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (15.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
4.57%
Макс. загрузка депозита:
29.75%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
3.32
Длинных трейдов:
10 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.03
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
3.98 USD
Средний убыток:
-1.97 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.11 USD (2)
Прирост в месяц:
138.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.82 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.88% (4.82 USD)
По эквити:
7.70% (2.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|6
|Boom 500 Index
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Boom 1000 Index
|12
|Boom 500 Index
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Boom 1000 Index
|609K
|Boom 500 Index
|19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +10.07 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.81 USD
Макс. убыток в серии: -4.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DerivSVG-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
