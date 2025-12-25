- 成長
トレード:
10
利益トレード:
6 (60.00%)
損失トレード:
4 (40.00%)
ベストトレード:
10.07 USD
最悪のトレード:
-2.67 USD
総利益:
23.87 USD (971 788 pips)
総損失:
-7.87 USD (344 096 pips)
最大連続の勝ち:
4 (15.81 USD)
最大連続利益:
15.81 USD (4)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
4.57%
最大入金額:
29.75%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
3.32
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.03
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
3.98 USD
平均損失:
-1.97 USD
最大連続の負け:
2 (-4.11 USD)
最大連続損失:
-4.11 USD (2)
月間成長:
138.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.82 USD (14.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.88% (4.82 USD)
エクイティによる:
7.70% (2.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|6
|Boom 500 Index
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Boom 1000 Index
|12
|Boom 500 Index
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Boom 1000 Index
|609K
|Boom 500 Index
|19K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- ドローダウン
ベストトレード: +10.07 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.81 USD
最大連続損失: -4.11 USD
