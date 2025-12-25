SegnaliSezioni
Ayabulela Notini

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
DerivSVG-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
14 (43.75%)
Loss Trade:
18 (56.25%)
Best Trade:
10.07 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
52.14 USD (1 094 384 pips)
Perdita lorda:
-36.05 USD (1 339 022 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (15.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.81 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
3.37%
Massimo carico di deposito:
45.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.60 USD (5)
Crescita mensile:
138.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.79 USD (35.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.06% (14.79 USD)
Per equità:
20.08% (6.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Boom 500 Index 19
Boom 1000 Index 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Boom 500 Index 23
Boom 1000 Index -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Boom 500 Index 110K
Boom 1000 Index -355K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.07 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.81 USD
Massima perdita consecutiva: -11.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.03 12:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.03 11:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 16:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.25 17:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.