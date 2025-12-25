- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
67 (80.72%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (19.28%)
En iyi işlem:
434.00 USD
En kötü işlem:
-301.50 USD
Brüt kâr:
8 375.00 USD (15 290 pips)
Brüt zarar:
-2 000.15 USD (18 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 571.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 130.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
6.75
Alış işlemleri:
28 (33.73%)
Satış işlemleri:
55 (66.27%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
76.81 USD
Ortalama kâr:
125.00 USD
Ortalama zarar:
-125.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-943.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-943.96 USD (9)
Aylık büyüme:
127.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
177.75 USD
Maksimum:
943.96 USD (13.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.81% (943.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|82
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD#
|6.4K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD#
|9.5K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +434.00 USD
En kötü işlem: -302 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 571.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -943.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSFinance-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
