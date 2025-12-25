- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
67 (80.72%)
亏损交易:
16 (19.28%)
最好交易:
434.00 USD
最差交易:
-301.50 USD
毛利:
8 375.00 USD (15 290 pips)
毛利亏损:
-2 000.15 USD (18 697 pips)
最大连续赢利:
15 (1 571.30 USD)
最大连续盈利:
3 130.00 USD (12)
夏普比率:
0.50
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
83
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
6.75
长期交易:
28 (33.73%)
短期交易:
55 (66.27%)
利润因子:
4.19
预期回报:
76.81 USD
平均利润:
125.00 USD
平均损失:
-125.01 USD
最大连续失误:
9 (-943.96 USD)
最大连续亏损:
-943.96 USD (9)
每月增长:
127.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
177.75 USD
最大值:
943.96 USD (13.81%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|82
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|6.4K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|9.5K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +434.00 USD
最差交易: -302 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 571.30 USD
最大连续亏损: -943.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论