Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
70 (80.45%)
Убыточных трейдов:
17 (19.54%)
Лучший трейд:
434.00 USD
Худший трейд:
-301.50 USD
Общая прибыль:
8 459.30 USD (16 130 pips)
Общий убыток:
-2 007.75 USD (18 735 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 571.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 130.00 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
0.75%
Макс. загрузка депозита:
9.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
28 (32.18%)
Коротких трейдов:
59 (67.82%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
74.16 USD
Средняя прибыль:
120.85 USD
Средний убыток:
-118.10 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-943.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-943.96 USD (9)
Прирост в месяц:
130.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
177.75 USD
Максимальная:
943.96 USD (13.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.81% (943.96 USD)
По эквити:
3.73% (186.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|86
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD#
|6.5K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD#
|10K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
