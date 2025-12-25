- Crescimento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
70 (80.45%)
Negociações com perda:
17 (19.54%)
Melhor negociação:
434.00 USD
Pior negociação:
-301.50 USD
Lucro bruto:
8 459.30 USD (16 130 pips)
Perda bruta:
-2 007.75 USD (18 735 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 571.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 130.00 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
0.75%
Depósito máximo carregado:
9.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
59
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
6.83
Negociações longas:
28 (32.18%)
Negociações curtas:
59 (67.82%)
Fator de lucro:
4.21
Valor esperado:
74.16 USD
Lucro médio:
120.85 USD
Perda média:
-118.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-943.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-943.96 USD (9)
Crescimento mensal:
130.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
177.75 USD
Máximo:
943.96 USD (13.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.81% (943.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.73% (186.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|86
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|6.5K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|10K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +434.00 USD
Pior negociação: -302 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 571.30 USD
Máxima perda consecutiva: -943.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
