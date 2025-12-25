SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Infinity 1
Linda Yunidha Sagala

Infinity 1

Linda Yunidha Sagala
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 131%
RSFinance-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
70 (80.45%)
Verlusttrades:
17 (19.54%)
Bester Trade:
434.00 USD
Schlechtester Trade:
-301.50 USD
Bruttoprofit:
8 459.30 USD (16 130 pips)
Bruttoverlust:
-2 007.75 USD (18 735 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 571.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 130.00 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.49
Trading-Aktivität:
0.75%
Max deposit load:
9.18%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
6.83
Long-Positionen:
28 (32.18%)
Short-Positionen:
59 (67.82%)
Profit-Faktor:
4.21
Mathematische Gewinnerwartung:
74.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
120.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-943.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-943.96 USD (9)
Wachstum pro Monat :
130.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
177.75 USD
Maximaler:
943.96 USD (13.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.81% (943.96 USD)
Kapital:
3.73% (186.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD# 86
BTCUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD# 6.5K
BTCUSD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD# 10K
BTCUSD -13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +434.00 USD
Schlechtester Trade: -302 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 571.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -943.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RSFinance-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 05:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Infinity 1
30 USD pro Monat
131%
0
0
USD
5.1K
USD
2
0%
87
80%
1%
4.21
74.16
USD
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.