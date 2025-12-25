- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
70 (80.45%)
損失トレード:
17 (19.54%)
ベストトレード:
434.00 USD
最悪のトレード:
-301.50 USD
総利益:
8 459.30 USD (16 130 pips)
総損失:
-2 007.75 USD (18 735 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 571.30 USD)
最大連続利益:
3 130.00 USD (12)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
0.75%
最大入金額:
9.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
59
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
6.83
長いトレード:
28 (32.18%)
短いトレード:
59 (67.82%)
プロフィットファクター:
4.21
期待されたペイオフ:
74.16 USD
平均利益:
120.85 USD
平均損失:
-118.10 USD
最大連続の負け:
9 (-943.96 USD)
最大連続損失:
-943.96 USD (9)
月間成長:
130.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
177.75 USD
最大の:
943.96 USD (13.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.81% (943.96 USD)
エクイティによる:
3.73% (186.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|86
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|6.5K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|10K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
