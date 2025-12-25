- Crescita
Trade:
83
Profit Trade:
67 (80.72%)
Loss Trade:
16 (19.28%)
Best Trade:
434.00 USD
Worst Trade:
-301.50 USD
Profitto lordo:
8 375.00 USD (15 290 pips)
Perdita lorda:
-2 000.15 USD (18 697 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 571.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 130.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
6.75
Long Trade:
28 (33.73%)
Short Trade:
55 (66.27%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
76.81 USD
Profitto medio:
125.00 USD
Perdita media:
-125.01 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-943.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-943.96 USD (9)
Crescita mensile:
127.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
177.75 USD
Massimale:
943.96 USD (13.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.81% (943.96 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|82
|BTCUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD#
|6.4K
|BTCUSD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD#
|9.5K
|BTCUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +434.00 USD
Worst Trade: -302 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 571.30 USD
Massima perdita consecutiva: -943.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
