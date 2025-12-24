SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / A7310936
Nguyen An Nguyen

A7310936

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
460
Kârla kapanan işlemler:
236 (51.30%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (48.70%)
En iyi işlem:
742.00 USD
En kötü işlem:
-1 845.00 USD
Brüt kâr:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Brüt zarar:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (2 057.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 057.51 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
5.32%
Maks. mevduat yükü:
9.33%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
261 (56.74%)
Satış işlemleri:
199 (43.26%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-46.10 USD
Ortalama kâr:
97.45 USD
Ortalama zarar:
-197.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-17 040.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 040.64 USD (28)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.44%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 936.89 USD
Maksimum:
22 248.14 USD (215.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.42% (22 247.90 USD)
Varlığa göre:
16.07% (586.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 58
USDJPY 46
BTCUSD 44
JP225 41
GBPJPY 31
XAUUSD 28
USTEC 25
XTIUSD 24
GBPUSD 18
AUDCAD 16
USDCAD 14
AUDNZD 11
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
CADCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURCHF 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPNZD 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -10K
USDJPY -2.1K
BTCUSD -1.3K
JP225 -615
GBPJPY -895
XAUUSD 1.4K
USTEC -410
XTIUSD -1.3K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -4.9K
USDCAD -1.1K
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 383
CADJPY -985
AUDUSD -959
CADCHF -1.1K
EURNZD 318
EURAUD 400
AUDCHF 844
NZDCHF 542
GBPCHF -133
EURJPY 391
EURCHF 831
USDCHF -81
EURCAD 257
EURGBP 282
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 205
GBPAUD -160
GBPNZD -222
CHFJPY 236
NZDJPY 116
GBPCAD 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -25K
USDJPY -8.3K
BTCUSD -2M
JP225 -279K
GBPJPY -4.7K
XAUUSD 15K
USTEC -78K
XTIUSD -715
GBPUSD 791
AUDCAD -6.9K
USDCAD -1.2K
AUDNZD -2.7K
NZDCAD 244
CADJPY -1.1K
AUDUSD -568
CADCHF -572
EURNZD 392
EURAUD 451
AUDCHF 384
NZDCHF 283
GBPCHF 74
EURJPY 659
EURCHF 490
USDCHF -24
EURCAD 353
EURGBP 124
NZDUSD -647
AUDJPY 305
GBPAUD -143
GBPNZD -215
CHFJPY 362
NZDJPY 161
GBPCAD 109
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +742.00 USD
En kötü işlem: -1 845 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +2 057.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 040.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 255
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10789
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
156 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
