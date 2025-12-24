- 자본
- 축소
트레이드:
460
이익 거래:
236 (51.30%)
손실 거래:
224 (48.70%)
최고의 거래:
742.00 USD
최악의 거래:
-1 845.00 USD
총 수익:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
총 손실:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
연속 최대 이익:
24 (2 057.51 USD)
연속 최대 이익:
2 057.51 USD (24)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
5.32%
최대 입금량:
9.33%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
261 (56.74%)
숏(주식차입매도):
199 (43.26%)
수익 요인:
0.52
기대수익:
-46.10 USD
평균 이익:
97.45 USD
평균 손실:
-197.34 USD
연속 최대 손실:
28 (-17 040.64 USD)
연속 최대 손실:
-17 040.64 USD (28)
월별 성장률:
1.44%
연간 예측:
17.44%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21 936.89 USD
최대한의:
22 248.14 USD (215.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.42% (22 247.90 USD)
자본금별:
16.07% (586.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
|USDJPY
|46
|BTCUSD
|44
|JP225
|41
|GBPJPY
|31
|XAUUSD
|28
|USTEC
|25
|XTIUSD
|24
|GBPUSD
|18
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|14
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|8
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|CADCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURCHF
|5
|USDCHF
|5
|EURCAD
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-10K
|USDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-1.3K
|JP225
|-615
|GBPJPY
|-895
|XAUUSD
|1.4K
|USTEC
|-410
|XTIUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.1K
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCAD
|383
|CADJPY
|-985
|AUDUSD
|-959
|CADCHF
|-1.1K
|EURNZD
|318
|EURAUD
|400
|AUDCHF
|844
|NZDCHF
|542
|GBPCHF
|-133
|EURJPY
|391
|EURCHF
|831
|USDCHF
|-81
|EURCAD
|257
|EURGBP
|282
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|205
|GBPAUD
|-160
|GBPNZD
|-222
|CHFJPY
|236
|NZDJPY
|116
|GBPCAD
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-25K
|USDJPY
|-8.3K
|BTCUSD
|-2M
|JP225
|-279K
|GBPJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|15K
|USTEC
|-78K
|XTIUSD
|-715
|GBPUSD
|791
|AUDCAD
|-6.9K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-2.7K
|NZDCAD
|244
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|-568
|CADCHF
|-572
|EURNZD
|392
|EURAUD
|451
|AUDCHF
|384
|NZDCHF
|283
|GBPCHF
|74
|EURJPY
|659
|EURCHF
|490
|USDCHF
|-24
|EURCAD
|353
|EURGBP
|124
|NZDUSD
|-647
|AUDJPY
|305
|GBPAUD
|-143
|GBPNZD
|-215
|CHFJPY
|362
|NZDJPY
|161
|GBPCAD
|109
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +742.00 USD
최악의 거래: -1 845 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 28
연속 최대 이익: +2 057.51 USD
연속 최대 손실: -17 040.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 278
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10789
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
