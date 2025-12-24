SegnaliSezioni
Nguyen An Nguyen

A7310936

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
460
Profit Trade:
236 (51.30%)
Loss Trade:
224 (48.70%)
Best Trade:
742.00 USD
Worst Trade:
-1 845.00 USD
Profitto lordo:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Perdita lorda:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (2 057.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 057.51 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
5.32%
Massimo carico di deposito:
9.33%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
261 (56.74%)
Short Trade:
199 (43.26%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-46.10 USD
Profitto medio:
97.45 USD
Perdita media:
-197.34 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-17 040.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 040.64 USD (28)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.44%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 936.89 USD
Massimale:
22 248.14 USD (215.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.42% (22 247.90 USD)
Per equità:
16.07% (586.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 58
USDJPY 46
BTCUSD 44
JP225 41
GBPJPY 31
XAUUSD 28
USTEC 25
XTIUSD 24
GBPUSD 18
AUDCAD 16
USDCAD 14
AUDNZD 11
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
CADCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURCHF 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPNZD 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -10K
USDJPY -2.1K
BTCUSD -1.3K
JP225 -615
GBPJPY -895
XAUUSD 1.4K
USTEC -410
XTIUSD -1.3K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -4.9K
USDCAD -1.1K
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 383
CADJPY -985
AUDUSD -959
CADCHF -1.1K
EURNZD 318
EURAUD 400
AUDCHF 844
NZDCHF 542
GBPCHF -133
EURJPY 391
EURCHF 831
USDCHF -81
EURCAD 257
EURGBP 282
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 205
GBPAUD -160
GBPNZD -222
CHFJPY 236
NZDJPY 116
GBPCAD 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -25K
USDJPY -8.3K
BTCUSD -2M
JP225 -279K
GBPJPY -4.7K
XAUUSD 15K
USTEC -78K
XTIUSD -715
GBPUSD 791
AUDCAD -6.9K
USDCAD -1.2K
AUDNZD -2.7K
NZDCAD 244
CADJPY -1.1K
AUDUSD -568
CADCHF -572
EURNZD 392
EURAUD 451
AUDCHF 384
NZDCHF 283
GBPCHF 74
EURJPY 659
EURCHF 490
USDCHF -24
EURCAD 353
EURGBP 124
NZDUSD -647
AUDJPY 305
GBPAUD -143
GBPNZD -215
CHFJPY 362
NZDJPY 161
GBPCAD 109
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +742.00 USD
Worst Trade: -1 845 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 057.51 USD
Massima perdita consecutiva: -17 040.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.66 × 256
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10789
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
156 più
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
