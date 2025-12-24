- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
460
Profit Trade:
236 (51.30%)
Loss Trade:
224 (48.70%)
Best Trade:
742.00 USD
Worst Trade:
-1 845.00 USD
Profitto lordo:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Perdita lorda:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (2 057.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 057.51 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
5.32%
Massimo carico di deposito:
9.33%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
261 (56.74%)
Short Trade:
199 (43.26%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-46.10 USD
Profitto medio:
97.45 USD
Perdita media:
-197.34 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-17 040.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 040.64 USD (28)
Crescita mensile:
1.44%
Previsione annuale:
17.44%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 936.89 USD
Massimale:
22 248.14 USD (215.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.42% (22 247.90 USD)
Per equità:
16.07% (586.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
|USDJPY
|46
|BTCUSD
|44
|JP225
|41
|GBPJPY
|31
|XAUUSD
|28
|USTEC
|25
|XTIUSD
|24
|GBPUSD
|18
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|14
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|8
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|CADCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURCHF
|5
|USDCHF
|5
|EURCAD
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-10K
|USDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-1.3K
|JP225
|-615
|GBPJPY
|-895
|XAUUSD
|1.4K
|USTEC
|-410
|XTIUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.1K
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCAD
|383
|CADJPY
|-985
|AUDUSD
|-959
|CADCHF
|-1.1K
|EURNZD
|318
|EURAUD
|400
|AUDCHF
|844
|NZDCHF
|542
|GBPCHF
|-133
|EURJPY
|391
|EURCHF
|831
|USDCHF
|-81
|EURCAD
|257
|EURGBP
|282
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|205
|GBPAUD
|-160
|GBPNZD
|-222
|CHFJPY
|236
|NZDJPY
|116
|GBPCAD
|79
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-25K
|USDJPY
|-8.3K
|BTCUSD
|-2M
|JP225
|-279K
|GBPJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|15K
|USTEC
|-78K
|XTIUSD
|-715
|GBPUSD
|791
|AUDCAD
|-6.9K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-2.7K
|NZDCAD
|244
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|-568
|CADCHF
|-572
|EURNZD
|392
|EURAUD
|451
|AUDCHF
|384
|NZDCHF
|283
|GBPCHF
|74
|EURJPY
|659
|EURCHF
|490
|USDCHF
|-24
|EURCAD
|353
|EURGBP
|124
|NZDUSD
|-647
|AUDJPY
|305
|GBPAUD
|-143
|GBPNZD
|-215
|CHFJPY
|362
|NZDJPY
|161
|GBPCAD
|109
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 256
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10789
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
