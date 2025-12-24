SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / A7310936
Nguyen An Nguyen

A7310936

Nguyen An Nguyen
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
460
Transacciones Rentables:
236 (51.30%)
Transacciones Irrentables:
224 (48.70%)
Mejor transacción:
742.00 USD
Peor transacción:
-1 845.00 USD
Beneficio Bruto:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Pérdidas Brutas:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (2 057.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 057.51 USD (24)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
5.32%
Carga máxima del depósito:
9.33%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
261 (56.74%)
Transacciones Cortas:
199 (43.26%)
Factor de Beneficio:
0.52
Beneficio Esperado:
-46.10 USD
Beneficio medio:
97.45 USD
Pérdidas medias:
-197.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-17 040.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 040.64 USD (28)
Crecimiento al mes:
1.44%
Pronóstico anual:
17.44%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
21 936.89 USD
Máxima:
22 248.14 USD (215.77%)
Reducción relativa:
De balance:
70.42% (22 247.90 USD)
De fondos:
16.07% (586.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 58
USDJPY 46
BTCUSD 44
JP225 41
GBPJPY 31
XAUUSD 28
USTEC 25
XTIUSD 24
GBPUSD 18
AUDCAD 16
USDCAD 14
AUDNZD 11
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
CADCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURCHF 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPNZD 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -10K
USDJPY -2.1K
BTCUSD -1.3K
JP225 -615
GBPJPY -895
XAUUSD 1.4K
USTEC -410
XTIUSD -1.3K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -4.9K
USDCAD -1.1K
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 383
CADJPY -985
AUDUSD -959
CADCHF -1.1K
EURNZD 318
EURAUD 400
AUDCHF 844
NZDCHF 542
GBPCHF -133
EURJPY 391
EURCHF 831
USDCHF -81
EURCAD 257
EURGBP 282
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 205
GBPAUD -160
GBPNZD -222
CHFJPY 236
NZDJPY 116
GBPCAD 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -25K
USDJPY -8.3K
BTCUSD -2M
JP225 -279K
GBPJPY -4.7K
XAUUSD 15K
USTEC -78K
XTIUSD -715
GBPUSD 791
AUDCAD -6.9K
USDCAD -1.2K
AUDNZD -2.7K
NZDCAD 244
CADJPY -1.1K
AUDUSD -568
CADCHF -572
EURNZD 392
EURAUD 451
AUDCHF 384
NZDCHF 283
GBPCHF 74
EURJPY 659
EURCHF 490
USDCHF -24
EURCAD 353
EURGBP 124
NZDUSD -647
AUDJPY 305
GBPAUD -143
GBPNZD -215
CHFJPY 362
NZDJPY 161
GBPCAD 109
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +742.00 USD
Peor transacción: -1 845 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 28
Beneficio máximo consecutivo: +2 057.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 040.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 251
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10789
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
otros 156...
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
