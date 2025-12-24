SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / A7310936
Nguyen An Nguyen

A7310936

Nguyen An Nguyen
0 reviews
52 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
460
Profit Trades:
236 (51.30%)
Loss Trades:
224 (48.70%)
Best trade:
742.00 USD
Worst trade:
-1 845.00 USD
Gross Profit:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Gross Loss:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (2 057.51 USD)
Maximal consecutive profit:
2 057.51 USD (24)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
5.32%
Max deposit load:
9.33%
Latest trade:
8 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.95
Long Trades:
261 (56.74%)
Short Trades:
199 (43.26%)
Profit Factor:
0.52
Expected Payoff:
-46.10 USD
Average Profit:
97.45 USD
Average Loss:
-197.34 USD
Maximum consecutive losses:
28 (-17 040.64 USD)
Maximal consecutive loss:
-17 040.64 USD (28)
Monthly growth:
1.44%
Annual Forecast:
17.44%
Algo trading:
87%
Drawdown by balance:
Absolute:
21 936.89 USD
Maximal:
22 248.14 USD (215.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
70.42% (22 247.90 USD)
By Equity:
16.07% (586.63 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 58
USDJPY 46
BTCUSD 44
JP225 41
GBPJPY 31
XAUUSD 28
USTEC 25
XTIUSD 24
GBPUSD 18
AUDCAD 16
USDCAD 14
AUDNZD 11
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
CADCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURCHF 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPNZD 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -10K
USDJPY -2.1K
BTCUSD -1.3K
JP225 -615
GBPJPY -895
XAUUSD 1.4K
USTEC -410
XTIUSD -1.3K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -4.9K
USDCAD -1.1K
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 383
CADJPY -985
AUDUSD -959
CADCHF -1.1K
EURNZD 318
EURAUD 400
AUDCHF 844
NZDCHF 542
GBPCHF -133
EURJPY 391
EURCHF 831
USDCHF -81
EURCAD 257
EURGBP 282
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 205
GBPAUD -160
GBPNZD -222
CHFJPY 236
NZDJPY 116
GBPCAD 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -25K
USDJPY -8.3K
BTCUSD -2M
JP225 -279K
GBPJPY -4.7K
XAUUSD 15K
USTEC -78K
XTIUSD -715
GBPUSD 791
AUDCAD -6.9K
USDCAD -1.2K
AUDNZD -2.7K
NZDCAD 244
CADJPY -1.1K
AUDUSD -568
CADCHF -572
EURNZD 392
EURAUD 451
AUDCHF 384
NZDCHF 283
GBPCHF 74
EURJPY 659
EURCHF 490
USDCHF -24
EURCAD 353
EURGBP 124
NZDUSD -647
AUDJPY 305
GBPAUD -143
GBPNZD -215
CHFJPY 362
NZDJPY 161
GBPCAD 109
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +742.00 USD
Worst trade: -1 845 USD
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 28
Maximal consecutive profit: +2 057.51 USD
Maximal consecutive loss: -17 040.64 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
VTMarkets-Live
0.67 × 254
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10789
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
156 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
To see trades in realtime, please log in or register