СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A7310936
Nguyen An Nguyen

A7310936

Nguyen An Nguyen
0 отзывов
52 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
460
Прибыльных трейдов:
236 (51.30%)
Убыточных трейдов:
224 (48.70%)
Лучший трейд:
742.00 USD
Худший трейд:
-1 845.00 USD
Общая прибыль:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
Общий убыток:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (2 057.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 057.51 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
5.32%
Макс. загрузка депозита:
9.33%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
261 (56.74%)
Коротких трейдов:
199 (43.26%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-46.10 USD
Средняя прибыль:
97.45 USD
Средний убыток:
-197.34 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-17 040.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 040.64 USD (28)
Прирост в месяц:
1.44%
Годовой прогноз:
17.44%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21 936.89 USD
Максимальная:
22 248.14 USD (215.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.42% (22 247.90 USD)
По эквити:
16.07% (586.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 58
USDJPY 46
BTCUSD 44
JP225 41
GBPJPY 31
XAUUSD 28
USTEC 25
XTIUSD 24
GBPUSD 18
AUDCAD 16
USDCAD 14
AUDNZD 11
NZDCAD 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
CADCHF 6
EURNZD 6
EURAUD 6
AUDCHF 6
NZDCHF 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURCHF 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURGBP 4
NZDUSD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPNZD 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -10K
USDJPY -2.1K
BTCUSD -1.3K
JP225 -615
GBPJPY -895
XAUUSD 1.4K
USTEC -410
XTIUSD -1.3K
GBPUSD 1.4K
AUDCAD -4.9K
USDCAD -1.1K
AUDNZD -1.2K
NZDCAD 383
CADJPY -985
AUDUSD -959
CADCHF -1.1K
EURNZD 318
EURAUD 400
AUDCHF 844
NZDCHF 542
GBPCHF -133
EURJPY 391
EURCHF 831
USDCHF -81
EURCAD 257
EURGBP 282
NZDUSD -1.1K
AUDJPY 205
GBPAUD -160
GBPNZD -222
CHFJPY 236
NZDJPY 116
GBPCAD 79
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -25K
USDJPY -8.3K
BTCUSD -2M
JP225 -279K
GBPJPY -4.7K
XAUUSD 15K
USTEC -78K
XTIUSD -715
GBPUSD 791
AUDCAD -6.9K
USDCAD -1.2K
AUDNZD -2.7K
NZDCAD 244
CADJPY -1.1K
AUDUSD -568
CADCHF -572
EURNZD 392
EURAUD 451
AUDCHF 384
NZDCHF 283
GBPCHF 74
EURJPY 659
EURCHF 490
USDCHF -24
EURCAD 353
EURGBP 124
NZDUSD -647
AUDJPY 305
GBPAUD -143
GBPNZD -215
CHFJPY 362
NZDJPY 161
GBPCAD 109
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +742.00 USD
Худший трейд: -1 845 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 28
Макс. прибыль в серии: +2 057.51 USD
Макс. убыток в серии: -17 040.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 255
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10789
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
еще 156...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 253 days
2025.12.24 16:29
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика