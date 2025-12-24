- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
460
利益トレード:
236 (51.30%)
損失トレード:
224 (48.70%)
ベストトレード:
742.00 USD
最悪のトレード:
-1 845.00 USD
総利益:
22 997.59 USD (3 268 992 pips)
総損失:
-44 203.26 USD (5 644 739 pips)
最大連続の勝ち:
24 (2 057.51 USD)
最大連続利益:
2 057.51 USD (24)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
5.32%
最大入金額:
9.33%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
261 (56.74%)
短いトレード:
199 (43.26%)
プロフィットファクター:
0.52
期待されたペイオフ:
-46.10 USD
平均利益:
97.45 USD
平均損失:
-197.34 USD
最大連続の負け:
28 (-17 040.64 USD)
最大連続損失:
-17 040.64 USD (28)
月間成長:
1.44%
年間予想:
17.44%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
21 936.89 USD
最大の:
22 248.14 USD (215.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.42% (22 247.90 USD)
エクイティによる:
16.07% (586.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|58
|USDJPY
|46
|BTCUSD
|44
|JP225
|41
|GBPJPY
|31
|XAUUSD
|28
|USTEC
|25
|XTIUSD
|24
|GBPUSD
|18
|AUDCAD
|16
|USDCAD
|14
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|8
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|CADCHF
|6
|EURNZD
|6
|EURAUD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCHF
|6
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURCHF
|5
|USDCHF
|5
|EURCAD
|4
|EURGBP
|4
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-10K
|USDJPY
|-2.1K
|BTCUSD
|-1.3K
|JP225
|-615
|GBPJPY
|-895
|XAUUSD
|1.4K
|USTEC
|-410
|XTIUSD
|-1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDCAD
|-4.9K
|USDCAD
|-1.1K
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCAD
|383
|CADJPY
|-985
|AUDUSD
|-959
|CADCHF
|-1.1K
|EURNZD
|318
|EURAUD
|400
|AUDCHF
|844
|NZDCHF
|542
|GBPCHF
|-133
|EURJPY
|391
|EURCHF
|831
|USDCHF
|-81
|EURCAD
|257
|EURGBP
|282
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDJPY
|205
|GBPAUD
|-160
|GBPNZD
|-222
|CHFJPY
|236
|NZDJPY
|116
|GBPCAD
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-25K
|USDJPY
|-8.3K
|BTCUSD
|-2M
|JP225
|-279K
|GBPJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|15K
|USTEC
|-78K
|XTIUSD
|-715
|GBPUSD
|791
|AUDCAD
|-6.9K
|USDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-2.7K
|NZDCAD
|244
|CADJPY
|-1.1K
|AUDUSD
|-568
|CADCHF
|-572
|EURNZD
|392
|EURAUD
|451
|AUDCHF
|384
|NZDCHF
|283
|GBPCHF
|74
|EURJPY
|659
|EURCHF
|490
|USDCHF
|-24
|EURCAD
|353
|EURGBP
|124
|NZDUSD
|-647
|AUDJPY
|305
|GBPAUD
|-143
|GBPNZD
|-215
|CHFJPY
|362
|NZDJPY
|161
|GBPCAD
|109
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +742.00 USD
最悪のトレード: -1 845 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 28
最大連続利益: +2 057.51 USD
最大連続損失: -17 040.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 245
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VantageInternational-Live 13
|0.67 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.69 × 258
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 10789
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5686
|
PacificUnionLLC-Live
|0.95 × 58
156 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし