Faisal Mahamud Osman

Cirrodicpline

Faisal Mahamud Osman
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
HFMarketsKE-Live2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
95 (49.22%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (50.78%)
En iyi işlem:
135.90 USD
En kötü işlem:
-67.05 USD
Brüt kâr:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Brüt zarar:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (262.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
381.25 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
33.65%
Maks. mevduat yükü:
117.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
91 (47.15%)
Satış işlemleri:
102 (52.85%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
31.47 USD
Ortalama zarar:
-29.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-553.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.41 USD (13)
Aylık büyüme:
-37.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.92 USD
Maksimum:
557.91 USD (59.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.62% (505.93 USD)
Varlığa göre:
17.33% (48.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 108
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsKE-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dicpline is the key
İnceleme yok
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
A large drawdown may occur on the account again
