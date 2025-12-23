SinaisSeções
Faisal Mahamud Osman

Cirrodicpline

Faisal Mahamud Osman
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -36%
HFMarketsKE-Live2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
193
Negociações com lucro:
95 (49.22%)
Negociações com perda:
98 (50.78%)
Melhor negociação:
135.90 USD
Pior negociação:
-67.05 USD
Lucro bruto:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Perda bruta:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (262.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
381.25 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
33.65%
Depósito máximo carregado:
117.27%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
91 (47.15%)
Negociações curtas:
102 (52.85%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
31.47 USD
Perda média:
-29.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-553.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-553.41 USD (13)
Crescimento mensal:
-37.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
147.92 USD
Máximo:
557.91 USD (59.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.62% (505.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.33% (48.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 108
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +135.90 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +262.15 USD
Máxima perda consecutiva: -553.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsKE-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Dicpline is the key
Sem comentários
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
A large drawdown may occur on the account again
