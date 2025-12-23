- Прирост
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
95 (49.22%)
Убыточных трейдов:
98 (50.78%)
Лучший трейд:
135.90 USD
Худший трейд:
-67.05 USD
Общая прибыль:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Общий убыток:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (262.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
381.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
33.65%
Макс. загрузка депозита:
117.27%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
91 (47.15%)
Коротких трейдов:
102 (52.85%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
31.47 USD
Средний убыток:
-29.41 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-553.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-553.41 USD (13)
Прирост в месяц:
-37.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.92 USD
Максимальная:
557.91 USD (59.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.62% (505.93 USD)
По эквити:
17.33% (48.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|108
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsKE-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Dicpline is the key
Нет отзывов
