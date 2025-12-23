СигналыРазделы
Faisal Mahamud Osman

Cirrodicpline

Faisal Mahamud Osman
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -36%
HFMarketsKE-Live2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
95 (49.22%)
Убыточных трейдов:
98 (50.78%)
Лучший трейд:
135.90 USD
Худший трейд:
-67.05 USD
Общая прибыль:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Общий убыток:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (262.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
381.25 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
33.65%
Макс. загрузка депозита:
117.27%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
91 (47.15%)
Коротких трейдов:
102 (52.85%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
31.47 USD
Средний убыток:
-29.41 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-553.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-553.41 USD (13)
Прирост в месяц:
-37.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.92 USD
Максимальная:
557.91 USD (59.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.62% (505.93 USD)
По эквити:
17.33% (48.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 108
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +135.90 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +262.15 USD
Макс. убыток в серии: -553.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsKE-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Dicpline is the key
Нет отзывов
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
A large drawdown may occur on the account again
