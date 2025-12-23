- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
193
利益トレード:
95 (49.22%)
損失トレード:
98 (50.78%)
ベストトレード:
135.90 USD
最悪のトレード:
-67.05 USD
総利益:
2 989.73 USD (127 109 pips)
総損失:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
最大連続の勝ち:
9 (262.15 USD)
最大連続利益:
381.25 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
33.65%
最大入金額:
117.27%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
91 (47.15%)
短いトレード:
102 (52.85%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
31.47 USD
平均損失:
-29.41 USD
最大連続の負け:
13 (-553.41 USD)
最大連続損失:
-553.41 USD (13)
月間成長:
-37.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
147.92 USD
最大の:
557.91 USD (59.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.62% (505.93 USD)
エクイティによる:
17.33% (48.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|108
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +135.90 USD
最悪のトレード: -67 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +262.15 USD
最大連続損失: -553.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsKE-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Dicpline is the key
レビューなし
