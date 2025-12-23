SignaleKategorien
Faisal Mahamud Osman

Cirrodicpline

Faisal Mahamud Osman
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -36%
HFMarketsKE-Live2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
95 (49.22%)
Verlusttrades:
98 (50.78%)
Bester Trade:
135.90 USD
Schlechtester Trade:
-67.05 USD
Bruttoprofit:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Bruttoverlust:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (262.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
381.25 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
33.65%
Max deposit load:
117.27%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
91 (47.15%)
Short-Positionen:
102 (52.85%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-553.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-553.41 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-37.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
147.92 USD
Maximaler:
557.91 USD (59.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.62% (505.93 USD)
Kapital:
17.33% (48.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 108
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.90 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -553.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsKE-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dicpline is the key
Keine Bewertungen
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
A large drawdown may occur on the account again
