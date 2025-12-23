SignauxSections
Faisal Mahamud Osman

Cirrodicpline

Faisal Mahamud Osman
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
HFMarketsKE-Live2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
193
Bénéfice trades:
95 (49.22%)
Perte trades:
98 (50.78%)
Meilleure transaction:
135.90 USD
Pire transaction:
-67.05 USD
Bénéfice brut:
2 989.73 USD (127 109 pips)
Perte brute:
-2 881.81 USD (93 918 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (262.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
381.25 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
33.65%
Charge de dépôt maximale:
117.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
91 (47.15%)
Courts trades:
102 (52.85%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
31.47 USD
Perte moyenne:
-29.41 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-553.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.41 USD (13)
Croissance mensuelle:
-37.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.92 USD
Maximal:
557.91 USD (59.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.62% (505.93 USD)
Par fonds propres:
17.33% (48.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 193
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 108
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 33K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsKE-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dicpline is the key
Aucun avis
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 20:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 21:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
A large drawdown may occur on the account again
