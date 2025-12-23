- 자본
- 축소
트레이드:
211
이익 거래:
104 (49.28%)
손실 거래:
107 (50.71%)
최고의 거래:
135.90 USD
최악의 거래:
-67.05 USD
총 수익:
3 356.06 USD (143 558 pips)
총 손실:
-3 054.09 USD (102 333 pips)
연속 최대 이익:
9 (262.15 USD)
연속 최대 이익:
381.25 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
29.14%
최대 입금량:
117.27%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
103 (48.82%)
숏(주식차입매도):
108 (51.18%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
1.43 USD
평균 이익:
32.27 USD
평균 손실:
-28.54 USD
연속 최대 손실:
13 (-553.41 USD)
연속 최대 손실:
-553.41 USD (13)
월별 성장률:
32.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
147.92 USD
최대한의:
557.91 USD (42.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.42% (505.93 USD)
자본금별:
17.33% (48.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|302
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +135.90 USD
최악의 거래: -67 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +262.15 USD
연속 최대 손실: -553.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsKE-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
