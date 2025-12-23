- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
32 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
100.98 USD (8 713 pips)
Brüt zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kazanç:
32 (100.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.98 USD (32)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
5.50%
Maks. mevduat yükü:
43.94%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
301.73
Alış işlemleri:
9 (28.13%)
Satış işlemleri:
23 (71.88%)
Kâr faktörü:
71.62
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.07% (221.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.n
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.n
|8.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +100.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
1
100%
32
100%
5%
71.61
3.16
USD
USD
39%
1:400