Jing Biao Zhang

Xiaoduyiqing

Jing Biao Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
ECMarkets-MT5-Live01
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
32 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
100.98 USD (8 713 pips)
Brüt zarar:
-1.41 USD
Maksimum ardışık kazanç:
32 (100.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.98 USD (32)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
5.50%
Maks. mevduat yükü:
43.94%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
301.73
Alış işlemleri:
9 (28.13%)
Satış işlemleri:
23 (71.88%)
Kâr faktörü:
71.62
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
3.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
39.07% (221.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 8.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +100.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
İnceleme yok
2025.12.26 02:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 22:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.23 20:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 20:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.