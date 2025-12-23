- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
103.31 USD (8 945 pips)
Perdita lorda:
-1.41 USD
Vincite massime consecutive:
33 (103.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.31 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
5.50%
Massimo carico di deposito:
43.94%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
308.79
Long Trade:
9 (27.27%)
Short Trade:
24 (72.73%)
Fattore di profitto:
73.27
Profitto previsto:
3.13 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.33 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
39.07% (221.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|8.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +103.31 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
