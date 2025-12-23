- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
35 (89.74%)
Убыточных трейдов:
4 (10.26%)
Лучший трейд:
13.42 USD
Худший трейд:
-39.16 USD
Общая прибыль:
111.56 USD (9 019 pips)
Общий убыток:
-90.23 USD (8 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (111.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.56 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
43.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
14 (35.90%)
Коротких трейдов:
25 (64.10%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-22.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-88.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.13 USD (4)
Прирост в месяц:
4.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
88.13 USD (15.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.96% (88.25 USD)
По эквити:
39.07% (221.34 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD.n
39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD.n
21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD.n
207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Загрузка депозита
Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
Нет отзывов
