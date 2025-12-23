СигналыРазделы
Jing Biao Zhang

Xiaoduyiqing

Jing Biao Zhang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
ECMarkets-MT5-Live01
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
35 (89.74%)
Убыточных трейдов:
4 (10.26%)
Лучший трейд:
13.42 USD
Худший трейд:
-39.16 USD
Общая прибыль:
111.56 USD (9 019 pips)
Общий убыток:
-90.23 USD (8 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (111.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.56 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.19%
Макс. загрузка депозита:
43.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
0.24
Длинных трейдов:
14 (35.90%)
Коротких трейдов:
25 (64.10%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-22.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-88.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.13 USD (4)
Прирост в месяц:
4.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
88.13 USD (15.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.96% (88.25 USD)
По эквити:
39.07% (221.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.42 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +111.56 USD
Макс. убыток в серии: -88.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
Нет отзывов
2025.12.29 18:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.12.24 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 22:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 20:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.23 20:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 20:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
