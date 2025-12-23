- Incremento
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
35 (89.74%)
Transacciones Irrentables:
4 (10.26%)
Mejor transacción:
13.42 USD
Peor transacción:
-39.16 USD
Beneficio Bruto:
111.56 USD (9 019 pips)
Pérdidas Brutas:
-90.23 USD (8 812 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (111.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.56 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
8.19%
Carga máxima del depósito:
43.94%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
14 (35.90%)
Transacciones Cortas:
25 (64.10%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.55 USD
Beneficio medio:
3.19 USD
Pérdidas medias:
-22.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-88.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-88.13 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
88.13 USD (15.89%)
Reducción relativa:
De balance:
14.96% (88.25 USD)
De fondos:
39.07% (221.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.n
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.n
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +13.42 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +111.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -88.13 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
