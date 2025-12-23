- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
35 (89.74%)
亏损交易:
4 (10.26%)
最好交易:
13.42 USD
最差交易:
-39.16 USD
毛利:
111.56 USD (9 019 pips)
毛利亏损:
-90.23 USD (8 812 pips)
最大连续赢利:
35 (111.56 USD)
最大连续盈利:
111.56 USD (35)
夏普比率:
0.08
交易活动:
8.19%
最大入金加载:
43.94%
最近交易:
46 几分钟前
每周交易:
39
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
0.24
长期交易:
14 (35.90%)
短期交易:
25 (64.10%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-22.56 USD
最大连续失误:
4 (-88.13 USD)
最大连续亏损:
-88.13 USD (4)
每月增长:
4.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
88.13 USD (15.89%)
相对跌幅:
结余:
14.96% (88.25 USD)
净值:
39.07% (221.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.42 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +111.56 USD
最大连续亏损: -88.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
