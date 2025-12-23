- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
36 (90.00%)
損失トレード:
4 (10.00%)
ベストトレード:
13.42 USD
最悪のトレード:
-39.16 USD
総利益:
112.91 USD (9 154 pips)
総損失:
-90.26 USD (8 812 pips)
最大連続の勝ち:
35 (111.56 USD)
最大連続利益:
111.56 USD (35)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
8.19%
最大入金額:
43.94%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
15 (37.50%)
短いトレード:
25 (62.50%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
3.14 USD
平均損失:
-22.57 USD
最大連続の負け:
4 (-88.13 USD)
最大連続損失:
-88.13 USD (4)
月間成長:
5.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
88.16 USD (15.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.96% (88.25 USD)
エクイティによる:
39.07% (221.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.n
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.n
|342
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.42 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +111.56 USD
最大連続損失: -88.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
1
100%
40
90%
8%
1.25
0.57
USD
USD
39%
1:400