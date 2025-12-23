- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
36 (90.00%)
Verlusttrades:
4 (10.00%)
Bester Trade:
13.42 USD
Schlechtester Trade:
-39.16 USD
Bruttoprofit:
112.91 USD (9 154 pips)
Bruttoverlust:
-90.26 USD (8 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (111.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
111.56 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
8.19%
Max deposit load:
43.94%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
0.26
Long-Positionen:
15 (37.50%)
Short-Positionen:
25 (62.50%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-88.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-88.13 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
88.16 USD (15.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.96% (88.25 USD)
Kapital:
39.07% (221.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.n
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.n
|342
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.42 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -88.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
