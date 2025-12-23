- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
35 (89.74%)
Negociações com perda:
4 (10.26%)
Melhor negociação:
13.42 USD
Pior negociação:
-39.16 USD
Lucro bruto:
111.56 USD (9 019 pips)
Perda bruta:
-90.23 USD (8 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (111.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
111.56 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.19%
Depósito máximo carregado:
43.94%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
34 minutos
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
14 (35.90%)
Negociações curtas:
25 (64.10%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
3.19 USD
Perda média:
-22.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-88.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-88.13 USD (4)
Crescimento mensal:
4.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
88.13 USD (15.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.96% (88.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.07% (221.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.n
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.n
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.42 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +111.56 USD
Máxima perda consecutiva: -88.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
我告诉你，我现在没有心情听他妈什么狗屁分析师的嘚逼嘚，我现在就想搞钱，光羡慕人家有什么用，我们要自己行动起来，要变得比他们更有钱！
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
1
100%
39
89%
8%
1.23
0.55
USD
USD
39%
1:400