- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
3.27 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
10.68 USD (1 064 pips)
Brüt zarar:
-22.12 USD (2 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.06 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.26
Alım-satım etkinliği:
0.69%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-1.43 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-7.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.22 USD (1)
Aylık büyüme:
-16.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.44 USD
Maksimum:
17.61 USD (23.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.63% (17.61 USD)
Varlığa göre:
1.49% (0.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.27 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
2
100%
8
62%
1%
0.48
-1.43
USD
USD
24%
1:500