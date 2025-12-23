- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
3.27 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
10.68 USD (1 064 pips)
総損失:
-22.12 USD (2 212 pips)
最大連続の勝ち:
4 (8.06 USD)
最大連続利益:
8.06 USD (4)
シャープレシオ:
-0.26
取引アクティビティ:
1.86%
最大入金額:
4.81%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-1.43 USD
平均利益:
2.14 USD
平均損失:
-7.37 USD
最大連続の負け:
1 (-10.22 USD)
最大連続損失:
-10.22 USD (1)
月間成長:
-16.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.44 USD
最大の:
17.61 USD (23.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.63% (17.61 USD)
エクイティによる:
1.49% (0.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.27 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.06 USD
最大連続損失: -10.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
レビューなし
