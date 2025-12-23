- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
3.27 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
10.68 USD (1 064 pips)
毛利亏损:
-22.12 USD (2 212 pips)
最大连续赢利:
4 (8.06 USD)
最大连续盈利:
8.06 USD (4)
夏普比率:
-0.26
交易活动:
1.86%
最大入金加载:
4.81%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.65
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
0.48
预期回报:
-1.43 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
-7.37 USD
最大连续失误:
1 (-10.22 USD)
最大连续亏损:
-10.22 USD (1)
每月增长:
-16.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.44 USD
最大值:
17.61 USD (23.63%)
相对跌幅:
结余:
23.63% (17.61 USD)
净值:
1.49% (0.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
2
100%
8
62%
2%
0.48
-1.43
USD
USD
24%
1:500