- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
3.27 USD
Worst Trade:
-10.22 USD
Profitto lordo:
10.68 USD (1 064 pips)
Perdita lorda:
-22.12 USD (2 212 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
0.69%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-1.43 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-7.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.22 USD (1)
Crescita mensile:
-16.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.44 USD
Massimale:
17.61 USD (23.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.63% (17.61 USD)
Per equità:
1.49% (0.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.27 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.06 USD
Massima perdita consecutiva: -10.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
