Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
8 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
3 (27.27%)
Mejor transacción:
3.27 USD
Peor transacción:
-10.22 USD
Beneficio Bruto:
18.20 USD (1 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.12 USD (2 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (8.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
4.81%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-0.36 USD
Beneficio medio:
2.28 USD
Pérdidas medias:
-7.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-10.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
-5.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.44 USD
Máxima:
17.61 USD (23.63%)
Reducción relativa:
De balance:
23.63% (17.61 USD)
De fondos:
1.49% (0.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-10
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1K
|GBPUSD
|642
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.27 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
