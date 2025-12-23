SeñalesSecciones
Dany Wardiyanto

Little Turtle

Dany Wardiyanto
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
8 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
3 (27.27%)
Mejor transacción:
3.27 USD
Peor transacción:
-10.22 USD
Beneficio Bruto:
18.20 USD (1 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.12 USD (2 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (8.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
4.49%
Carga máxima del depósito:
4.81%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
6 (54.55%)
Transacciones Cortas:
5 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-0.36 USD
Beneficio medio:
2.28 USD
Pérdidas medias:
-7.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-10.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.22 USD (1)
Crecimiento al mes:
-5.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.44 USD
Máxima:
17.61 USD (23.63%)
Reducción relativa:
De balance:
23.63% (17.61 USD)
De fondos:
1.49% (0.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
GBPUSD 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -10
GBPUSD 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1K
GBPUSD 642
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.27 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 13
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 37
Tickmill-Live08
0.00 × 1
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.27 × 229
ICMarketsSC-Live31
0.31 × 54
Axi-US03-Live
0.37 × 210
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
OctaFX-Real7
1.00 × 2
EGlobal-Cent4
1.39 × 18
Tickmill-Live09
1.63 × 383
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
WindsorBrokers-REAL2
1.75 × 36
otros 24...
No hay comentarios
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 20:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 06:02
Share of trading days is too low
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.31 06:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.