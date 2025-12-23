- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
3.27 USD
최악의 거래:
-10.22 USD
총 수익:
13.85 USD (1 380 pips)
총 손실:
-22.12 USD (2 212 pips)
연속 최대 이익:
4 (8.06 USD)
연속 최대 이익:
8.06 USD (4)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
4.49%
최대 입금량:
4.81%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.47
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
0.63
기대수익:
-0.92 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-7.37 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.22 USD)
연속 최대 손실:
-10.22 USD (1)
월별 성장률:
-12.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.44 USD
최대한의:
17.61 USD (23.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.63% (17.61 USD)
자본금별:
1.49% (0.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-15
|GBPUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|GBPUSD
|642
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.27 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.06 USD
연속 최대 손실: -10.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 13
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 37
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.27 × 229
|
ICMarketsSC-Live31
|0.31 × 54
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
EGlobal-Cent4
|1.39 × 18
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 383
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
WindsorBrokers-REAL2
|1.75 × 36
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
60
USD
USD
2
100%
9
66%
4%
0.62
-0.92
USD
USD
24%
1:500