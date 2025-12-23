SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ww w Jorgeaiea c o m
Jorge Niz

Ww w Jorgeaiea c o m

Jorge Niz
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 215
Kârla kapanan işlemler:
2 994 (71.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 221 (28.97%)
En iyi işlem:
7 267.63 EUR
En kötü işlem:
-34 156.55 EUR
Brüt kâr:
114 282.11 EUR (71 124 531 pips)
Brüt zarar:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (91.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 372.10 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.14%
Maks. mevduat yükü:
215.68%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
244
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
2 147 (50.94%)
Satış işlemleri:
2 068 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
4.01 EUR
Ortalama kâr:
38.17 EUR
Ortalama zarar:
-79.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-655.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42 549.40 EUR (3)
Aylık büyüme:
-52.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
44 043.25 EUR (72.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.72% (44 043.25 EUR)
Varlığa göre:
76.74% (35 532.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 3386
XAUUSD 776
NAS100 43
AUDCAD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 18K
XAUUSD 16K
NAS100 -11K
AUDCAD -4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 16M
XAUUSD 37K
NAS100 8.7K
AUDCAD -460
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 267.63 EUR
En kötü işlem: -34 157 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -655.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.16 × 67
RoboForex-ProCent-7
0.76 × 150
AdmiralsGroup-Live3
1.25 × 186
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 1
Www.jorgeaiea.com
İnceleme yok
2026.01.19 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 09:40
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 07:40
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 03:36
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 17:47
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 16:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 07:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 06:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 05:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 18:31
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
