Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
4 215
Kârla kapanan işlemler:
2 994 (71.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 221 (28.97%)
En iyi işlem:
7 267.63 EUR
En kötü işlem:
-34 156.55 EUR
Brüt kâr:
114 282.11 EUR (71 124 531 pips)
Brüt zarar:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (91.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 372.10 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.14%
Maks. mevduat yükü:
215.68%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
244
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
2 147 (50.94%)
Satış işlemleri:
2 068 (49.06%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
4.01 EUR
Ortalama kâr:
38.17 EUR
Ortalama zarar:
-79.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-655.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42 549.40 EUR (3)
Aylık büyüme:
-52.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
44 043.25 EUR (72.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.72% (44 043.25 EUR)
Varlığa göre:
76.74% (35 532.96 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3386
|XAUUSD
|776
|NAS100
|43
|AUDCAD
|10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD
|16K
|NAS100
|-11K
|AUDCAD
|-4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|16M
|XAUUSD
|37K
|NAS100
|8.7K
|AUDCAD
|-460
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 267.63 EUR
En kötü işlem: -34 157 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -655.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
