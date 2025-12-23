SignauxSections
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 213
Bénéfice trades:
2 992 (71.01%)
Perte trades:
1 221 (28.98%)
Meilleure transaction:
7 267.63 EUR
Pire transaction:
-34 156.55 EUR
Bénéfice brut:
113 290.34 EUR (71 115 263 pips)
Perte brute:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (91.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 372.10 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.14%
Charge de dépôt maximale:
215.68%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
251
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
2 145 (50.91%)
Courts trades:
2 068 (49.09%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
3.78 EUR
Bénéfice moyen:
37.86 EUR
Perte moyenne:
-79.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-655.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-42 549.40 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-71.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
44 043.25 EUR (72.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.72% (44 043.25 EUR)
Par fonds propres:
76.74% (35 532.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 3386
XAUUSD 776
NAS100 41
AUDCAD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 18K
XAUUSD 16K
NAS100 -12K
AUDCAD -4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 16M
XAUUSD 37K
NAS100 -532
AUDCAD -460
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 267.63 EUR
Pire transaction: -34 157 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +91.66 EUR
Perte consécutive maximale: -655.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.16 × 67
RoboForex-ProCent-7
0.76 × 150
AdmiralsGroup-Live3
1.25 × 186
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 1
Www.jorgeaiea.com
Aucun avis
2026.01.19 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 09:40
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 07:40
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 03:36
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 17:47
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 16:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 07:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 06:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 05:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 18:31
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
