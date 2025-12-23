- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 213
Bénéfice trades:
2 992 (71.01%)
Perte trades:
1 221 (28.98%)
Meilleure transaction:
7 267.63 EUR
Pire transaction:
-34 156.55 EUR
Bénéfice brut:
113 290.34 EUR (71 115 263 pips)
Perte brute:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (91.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 372.10 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.14%
Charge de dépôt maximale:
215.68%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
251
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
2 145 (50.91%)
Courts trades:
2 068 (49.09%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
3.78 EUR
Bénéfice moyen:
37.86 EUR
Perte moyenne:
-79.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-655.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-42 549.40 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-71.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
44 043.25 EUR (72.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.72% (44 043.25 EUR)
Par fonds propres:
76.74% (35 532.96 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3386
|XAUUSD
|776
|NAS100
|41
|AUDCAD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD
|16K
|NAS100
|-12K
|AUDCAD
|-4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|16M
|XAUUSD
|37K
|NAS100
|-532
|AUDCAD
|-460
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 267.63 EUR
Pire transaction: -34 157 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +91.66 EUR
Perte consécutive maximale: -655.23 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|5.00 × 1
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
-54%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
17
96%
4 213
71%
98%
1.16
3.78
EUR
EUR
97%
1:500