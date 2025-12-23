- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
4 215
Profit Trade:
2 994 (71.03%)
Loss Trade:
1 221 (28.97%)
Best Trade:
7 267.63 EUR
Worst Trade:
-34 156.55 EUR
Profitto lordo:
114 282.11 EUR (71 124 531 pips)
Perdita lorda:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (91.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 372.10 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
215.68%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
244
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
2 147 (50.94%)
Short Trade:
2 068 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
4.01 EUR
Profitto medio:
38.17 EUR
Perdita media:
-79.75 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-655.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42 549.40 EUR (3)
Crescita mensile:
-52.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
44 043.25 EUR (72.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.72% (44 043.25 EUR)
Per equità:
76.74% (35 532.96 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3386
|XAUUSD
|776
|NAS100
|43
|AUDCAD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD
|16K
|NAS100
|-11K
|AUDCAD
|-4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|16M
|XAUUSD
|37K
|NAS100
|8.7K
|AUDCAD
|-460
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|5.00 × 1
