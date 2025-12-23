SegnaliSezioni
Ww w Jorgeaiea c o m
Jorge Niz

Ww w Jorgeaiea c o m

Jorge Niz
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 215
Profit Trade:
2 994 (71.03%)
Loss Trade:
1 221 (28.97%)
Best Trade:
7 267.63 EUR
Worst Trade:
-34 156.55 EUR
Profitto lordo:
114 282.11 EUR (71 124 531 pips)
Perdita lorda:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (91.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8 372.10 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
215.68%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
244
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
2 147 (50.94%)
Short Trade:
2 068 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
4.01 EUR
Profitto medio:
38.17 EUR
Perdita media:
-79.75 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-655.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42 549.40 EUR (3)
Crescita mensile:
-52.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
44 043.25 EUR (72.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.72% (44 043.25 EUR)
Per equità:
76.74% (35 532.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3386
XAUUSD 776
NAS100 43
AUDCAD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 18K
XAUUSD 16K
NAS100 -11K
AUDCAD -4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 16M
XAUUSD 37K
NAS100 8.7K
AUDCAD -460
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 267.63 EUR
Worst Trade: -34 157 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +91.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -655.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.16 × 67
RoboForex-ProCent-7
0.76 × 150
AdmiralsGroup-Live3
1.25 × 186
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 1
Www.jorgeaiea.com
Non ci sono recensioni
2026.01.19 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 15:23
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 09:40
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 07:40
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 03:36
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 17:47
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 16:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 07:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 06:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 05:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 18:31
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
Copia

