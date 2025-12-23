- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
4 213
Transacciones Rentables:
2 992 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
1 221 (28.98%)
Mejor transacción:
7 267.63 EUR
Peor transacción:
-34 156.55 EUR
Beneficio Bruto:
113 290.34 EUR (71 115 263 pips)
Pérdidas Brutas:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (91.66 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8 372.10 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.14%
Carga máxima del depósito:
215.68%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
251
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
2 145 (50.91%)
Transacciones Cortas:
2 068 (49.09%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
3.78 EUR
Beneficio medio:
37.86 EUR
Pérdidas medias:
-79.75 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-655.23 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42 549.40 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-71.58%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
44 043.25 EUR (72.29%)
Reducción relativa:
De balance:
96.72% (44 043.25 EUR)
De fondos:
76.74% (35 532.96 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3386
|XAUUSD
|776
|NAS100
|41
|AUDCAD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|18K
|XAUUSD
|16K
|NAS100
|-12K
|AUDCAD
|-4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|16M
|XAUUSD
|37K
|NAS100
|-532
|AUDCAD
|-460
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7 267.63 EUR
Peor transacción: -34 157 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +91.66 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -655.23 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|5.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
-54%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
17
96%
4 213
71%
98%
1.16
3.78
EUR
EUR
97%
1:500