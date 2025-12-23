SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Ww w Jorgeaiea c o m
Jorge Niz

Ww w Jorgeaiea c o m

Jorge Niz
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -54%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 213
Transacciones Rentables:
2 992 (71.01%)
Transacciones Irrentables:
1 221 (28.98%)
Mejor transacción:
7 267.63 EUR
Peor transacción:
-34 156.55 EUR
Beneficio Bruto:
113 290.34 EUR (71 115 263 pips)
Pérdidas Brutas:
-97 373.04 EUR (55 423 824 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (91.66 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
8 372.10 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
98.14%
Carga máxima del depósito:
215.68%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
251
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
2 145 (50.91%)
Transacciones Cortas:
2 068 (49.09%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
3.78 EUR
Beneficio medio:
37.86 EUR
Pérdidas medias:
-79.75 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-655.23 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42 549.40 EUR (3)
Crecimiento al mes:
-71.58%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
44 043.25 EUR (72.29%)
Reducción relativa:
De balance:
96.72% (44 043.25 EUR)
De fondos:
76.74% (35 532.96 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 3386
XAUUSD 776
NAS100 41
AUDCAD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 18K
XAUUSD 16K
NAS100 -12K
AUDCAD -4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 16M
XAUUSD 37K
NAS100 -532
AUDCAD -460
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7 267.63 EUR
Peor transacción: -34 157 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +91.66 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -655.23 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.16 × 67
RoboForex-ProCent-7
0.76 × 150
AdmiralsGroup-Live3
1.25 × 186
CapitalIndexGlobal-Demo
5.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Www.jorgeaiea.com
No hay comentarios
2026.01.19 15:23
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 11:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.19 09:40
High current drawdown in 67% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 07:40
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 03:36
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 09:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 08:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 17:47
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 16:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 07:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 06:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 05:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 18:31
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 17:31
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ww w Jorgeaiea c o m
999 USD al mes
-54%
0
0
USD
2.5K
EUR
17
96%
4 213
71%
98%
1.16
3.78
EUR
97%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.