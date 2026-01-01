시그널섹션
시그널
404

안타깝게도 이 시그널은 데이터베이스에서 찾을 수 없습니다

요청한 시그널이 삭제되었을 수 있습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속하신 후, 터미널 사본 거래를 자동으로 설정하십시오.

새 시그널 선택

다른 MetaTrader 5 시그널을 확인할 수 있습니다:

Daily Gold Sniper
성장
763%
구독자
25
51
트레이드
157
이익
95%
수익 요인
2.19
최대 DD
34%
MagicGW audcad L
성장
1 838%
구독자
145
58
트레이드
1689
이익
79%
수익 요인
5.98
최대 DD
33%
Golden Nuggets
성장
1 162%
구독자
150
36
트레이드
780
이익
80%
수익 요인
3.88
최대 DD
21%
TriumphCFD
성장
1 368%
구독자
41
36
트레이드
500
이익
75%
수익 요인
3.46
최대 DD
11%
Deux ex machina
성장
5 299%
구독자
1
245
트레이드
1502
이익
75%
수익 요인
1.86
최대 DD
26%
OnlyUJ
성장
330%
구독자
20
79
트레이드
471
이익
49%
수익 요인
1.45
최대 DD
17%
NoPain MT5
성장
1 674%
구독자
74
220
트레이드
5560
이익
63%
수익 요인
1.68
최대 DD
21%
THPX15
성장
3 507%
구독자
1
33
트레이드
1986
이익
55%
수익 요인
1.43
최대 DD
35%
MSC Gold Invest Pro
성장
580%
구독자
17
136
트레이드
1272
이익
78%
수익 요인
1.65
최대 DD
26%
BreakThrustPro V2
성장
230%
구독자
18
66
트레이드
590
이익
57%
수익 요인
1.44
최대 DD
22%

적절한 시그널이 없습니까? MetaTrader 5용
이용 가능한 시그널 2505 중 하나를
선택 및 구독
하십시오

구독자는 시그널을 구독할 때 모든 실행 위험을 용인합니다. 과거의 통계로는 미래에 어떤 수익성도 보장할 수 없습니다.