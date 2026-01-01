СигналыРазделы
404

К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных

Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:

Deux ex machina
Прирост
5 299%
Подписчики
1
Недели
245
Трейды
1502
Прибыльные
75%
Профит фактор
1.86
Макс. просадка
26%
OnlyUJ
Прирост
330%
Подписчики
20
Недели
79
Трейды
471
Прибыльные
49%
Профит фактор
1.45
Макс. просадка
17%
BreakThrustPro V2
Прирост
230%
Подписчики
18
Недели
66
Трейды
590
Прибыльные
57%
Профит фактор
1.44
Макс. просадка
22%
Daily Gold Sniper
Прирост
763%
Подписчики
25
Недели
51
Трейды
157
Прибыльные
95%
Профит фактор
2.19
Макс. просадка
34%
MagicGW audcad L
Прирост
1 838%
Подписчики
145
Недели
58
Трейды
1689
Прибыльные
79%
Профит фактор
5.98
Макс. просадка
33%
NoPain MT5
Прирост
1 674%
Подписчики
75
Недели
220
Трейды
5560
Прибыльные
63%
Профит фактор
1.68
Макс. просадка
21%
MSC Gold Invest Pro
Прирост
580%
Подписчики
17
Недели
136
Трейды
1272
Прибыльные
78%
Профит фактор
1.65
Макс. просадка
26%
THPX15
Прирост
3 507%
Подписчики
1
Недели
33
Трейды
1986
Прибыльные
55%
Профит фактор
1.43
Макс. просадка
35%
Golden Nuggets
Прирост
1 162%
Подписчики
150
Недели
36
Трейды
780
Прибыльные
80%
Профит фактор
3.88
Макс. просадка
21%
TriumphCFD
Прирост
1 368%
Подписчики
41
Недели
36
Трейды
500
Прибыльные
75%
Профит фактор
3.46
Макс. просадка
11%

Не нашли ничего подходящего?
Выберите и подпишитесь
на один из 2505 доступных сигналов
для MetaTrader 5

При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.