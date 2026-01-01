SignaleKategorien
404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

THPX15
Wachstum
3 470%
Abonnenten
1
Wochen
33
Trades
1985
Win
55%
Profit-Faktor
1.43
Max. Rückgang
35%
Daily Gold Sniper
Wachstum
763%
Abonnenten
25
Wochen
51
Trades
157
Win
95%
Profit-Faktor
2.19
Max. Rückgang
34%
BreakThrustPro V2
Wachstum
230%
Abonnenten
18
Wochen
66
Trades
590
Win
57%
Profit-Faktor
1.44
Max. Rückgang
22%
Golden Nuggets
Wachstum
1 162%
Abonnenten
150
Wochen
36
Trades
780
Win
80%
Profit-Faktor
3.88
Max. Rückgang
21%
OnlyUJ
Wachstum
330%
Abonnenten
20
Wochen
79
Trades
471
Win
49%
Profit-Faktor
1.45
Max. Rückgang
17%
NoPain MT5
Wachstum
1 674%
Abonnenten
75
Wochen
220
Trades
5560
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
Deux ex machina
Wachstum
5 299%
Abonnenten
1
Wochen
245
Trades
1502
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
TriumphCFD
Wachstum
1 368%
Abonnenten
41
Wochen
36
Trades
500
Win
75%
Profit-Faktor
3.46
Max. Rückgang
11%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 838%
Abonnenten
146
Wochen
58
Trades
1689
Win
79%
Profit-Faktor
5.98
Max. Rückgang
33%
MSC Gold Invest Pro
Wachstum
580%
Abonnenten
17
Wochen
136
Trades
1272
Win
78%
Profit-Faktor
1.65
Max. Rückgang
26%

Nichts Passendes gefunden?
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.