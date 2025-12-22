- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
12 (48.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (52.00%)
En iyi işlem:
19.98 USD
En kötü işlem:
-28.02 USD
Brüt kâr:
56.97 USD (2 312 pips)
Brüt zarar:
-60.45 USD (2 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (39.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
24.52%
Maks. mevduat yükü:
20.83%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
9 (36.00%)
Satış işlemleri:
16 (64.00%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
4.75 USD
Ortalama zarar:
-4.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-43.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.32 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.89 USD
Maksimum:
46.89 USD (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.48% (46.89 USD)
Varlığa göre:
0.92% (3.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-167
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.98 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +39.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
